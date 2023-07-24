Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق متظاهرين يحاولون إغلاق الطريق للكنيست

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الأمنية العراقية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من أمام السفارة السويدية
lebanon 24
24/07/2023 11:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
باستخدام الخيول وخراطيم المياه.. الشرطة الإسرائيلية تفرق تظاهرات رافضة للتعديلات القضائية (الحدث)
lebanon 24
24/07/2023 11:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين احتجاجا على التعديلات القضائية
lebanon 24
24/07/2023 11:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين خلال الاحتجاجات المندلعة في تل أبيب ضد خطة "الإصلاحات القضائية" التي تعتزم الحكومة تنفيذها (العربية)
lebanon 24
24/07/2023 11:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:41 | 2023-07-24
04:37 | 2023-07-24
04:15 | 2023-07-24
04:11 | 2023-07-24
03:42 | 2023-07-24
02:58 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website