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أوكرانيا تعلن أنها استعادت السيطرة على مساحة تقدر بـ16 كلم مربع في الشرق والجنوب خلال الأسبوع الماضي

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:57
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