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نتنياهو يصل إلى الكنيست للمشاركة في جلسة التصويت على التعديلات القضائية

Lebanon 24
24-07-2023 | 05:06
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