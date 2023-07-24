Advertisement

أخبار عاجلة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الحالية (العربية)

Lebanon 24
24-07-2023 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أسير لدى المتطرفين داخل الحكومة (العربية)
lebanon 24
24/07/2023 14:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين خلال الاحتجاجات المندلعة في تل أبيب ضد خطة "الإصلاحات القضائية" التي تعتزم الحكومة تنفيذها (العربية)
lebanon 24
24/07/2023 14:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تعيد إحياء خطة طوارئ 2011 حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الدين (العربية)
lebanon 24
24/07/2023 14:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الانفجار في مدينة حيفا الفلسطينية هو تجربة في مصانع "رافائيل" العسكرية الإسرائيلية (العربية)
lebanon 24
24/07/2023 14:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:58 | 2023-07-24
06:51 | 2023-07-24
06:51 | 2023-07-24
06:42 | 2023-07-24
06:41 | 2023-07-24
06:17 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website