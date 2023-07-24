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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الأوكرانية: الهجوم بالمسيّرات على موسكو كان "عملية خاصة" نفذتها كييف
Lebanon 24
24-07-2023
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06:06
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