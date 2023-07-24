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انفجار بمدينة حيفا في شمال فلسطين المحتلة بالقرب من شركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية (الشرق للأخبار)

Lebanon 24
24-07-2023 | 06:42
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