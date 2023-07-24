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الانفجار في مدينة حيفا الفلسطينية هو تجربة في مصانع "رافائيل" العسكرية الإسرائيلية (العربية)

Lebanon 24
24-07-2023 | 06:58
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