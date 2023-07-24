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أخبار عاجلة
أشخاص يحرقون نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في الدنمارك (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
24-07-2023
|
07:04
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