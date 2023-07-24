Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الروسية: روسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة للرد على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو

Lebanon 24
24-07-2023 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: إستدعاء سفير فنلندا وإبلاغه احتجاج موسكو على سياسة هلسنكي المناهضة لروسيا
lebanon 24
24/07/2023 19:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: موسكو لن تفصح عن عدد الأسلحة النووية التي ستزودها لبيلاروسيا
lebanon 24
24/07/2023 19:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تعلن فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا (وكالة تاس)
lebanon 24
24/07/2023 19:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تؤكد أن جسر القرم تعرض لهجوم أوكراني
lebanon 24
24/07/2023 19:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2023-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2023-07-24
11:34 | 2023-07-24
11:01 | 2023-07-24
10:47 | 2023-07-24
10:43 | 2023-07-24
10:31 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website