وزير المالية: قرار إستقالة نواب الحاكم شخصي وهذا قرارهم "بس انو الواحد يروح عبيتو لا وهني مسؤولين" .. وردا على سؤال حول تكليفهم بتصريف الأعمال قال "اذا كان في حاجة اي" (الجديد)

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