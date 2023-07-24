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زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد: لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة وسنستأنف أمام المحكمة العليا صباح الغد

Lebanon 24
24-07-2023 | 09:14
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