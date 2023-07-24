بحسب المعلومات الاولية فإنّه تقرر خلال جلسة الحكومة أن يضع كل وزير ملاحظاته على البنود في الموازنة 2023 المتعلقة بوزارتهم لارسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ومناقشتها (lbci)

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