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مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية

Lebanon 24
24-07-2023 | 10:19
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