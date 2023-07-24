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مكاري: المجلس أبدى عدم ممانعته متابعة الوزير شرف الدين اجتماعات اللجنة المكلفة لتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

Lebanon 24
24-07-2023 | 10:23
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