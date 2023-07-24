Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: متفائلون بشأن المباحثات التي أجريناها مع المسؤولين الأوروبيين لتسريع انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
24-07-2023 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: سأطلع قادة الناتو خلال القمة على توقعات تركيا بشأن الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
25/07/2023 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات التي تواجه لبنان، فنجد أنفسنا معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا!
lebanon 24
25/07/2023 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ننتظر من تركيا خطوات بشأن سياستها الخارجية قبل مناقشة عضويتها بالاتحاد
lebanon 24
25/07/2023 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: بحثت مع أردوغان فرص تعزيز التعاون بين الاتحاد وتركيا (العربية)
lebanon 24
25/07/2023 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:53 | 2023-07-24
18:13 | 2023-07-24
17:55 | 2023-07-24
17:48 | 2023-07-24
17:47 | 2023-07-24
17:43 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website