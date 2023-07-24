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"العربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 أشخاص بعد دهس سيارة لعدد من المتظاهرين في كفر سابا

Lebanon 24
24-07-2023 | 14:09
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