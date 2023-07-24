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أخبار عاجلة
الجزائر تستدعي السفيران السويدي والدانماركي على خلفية قضية تدنيس المُصحف
Lebanon 24
24-07-2023
|
17:29
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