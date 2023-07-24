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مقتل 15 مدنياً وإصابة العشرات جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع

Lebanon 24
24-07-2023 | 17:55
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