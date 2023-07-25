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إدارة الكوارث التركية: لا نتائج سلبية حتى الآن بعد الزلزال الذي ضرب أضنة قبل قليل
Lebanon 24
25-07-2023
|
02:28
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