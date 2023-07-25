وزير الطاقة وليد فياض لـLBCI: خطة الكهرباء تضع الاسس الصحيحة من أجل أن يكون للبنان اكبر عدد ساعات كهرباء بأقل كلفة ويكون هناك استمرارية في التغذية

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