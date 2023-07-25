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القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية: أطلقنا طائرة مسيّرة من طراز "إيروفيل فليكسوروتور" في مياه خليج عمان

Lebanon 24
25-07-2023 | 05:16
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