ورونيكا: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الفائت كما أبلغته بأننا عرضنا في 16 تموز الماضي في نيويورك فيلما وثائقيا ثلاثي الأبعاد عن لبنان اسمه "نحلم بلبنان" في حضور جميع أعضاء مجلس الأمن

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