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سكرتير مجلس الأمن الروسي: مستعدون للحوار بشأن أوكرانيا ويجب تشجيع المسؤولين الغربيين عن كييف على التفاوض

Lebanon 24
25-07-2023 | 10:08
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