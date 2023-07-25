Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين تلقى دعوة لزيارة الصين وسيقوم بها في تشرين الأول المقبل (الشرق)

Lebanon 24
25-07-2023 | 11:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين يزور الصين في تشرين الأول المقبل
lebanon 24
25/07/2023 20:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا يوجد حتى الآن أي خطط لدى الرئيس بوتين للتحدث مع أردوغان بعد تسليم قادة آزوف لزلينسكي (الشرق)
lebanon 24
25/07/2023 20:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المعلومات بشأن تحذير الرئيس الصيني لبوتين من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا كاذبة
lebanon 24
25/07/2023 20:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع أبرز القادة الأمنيين الروس (الشرق)
lebanon 24
25/07/2023 20:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:32 | 2023-07-25
13:23 | 2023-07-25
13:14 | 2023-07-25
13:11 | 2023-07-25
13:10 | 2023-07-25
12:45 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website