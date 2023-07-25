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وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة كل يوم لتعزيز التعاون العلمي وحماية حرية التعبير والحفاظ على التراث الثقافي (الحرة)

Lebanon 24
25-07-2023 | 15:18
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