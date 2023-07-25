موديز: إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا سيكون له على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل (سكاي نيوز عربية)

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