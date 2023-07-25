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حركة الجهاد الإسلامي: أجهزة أمن السلطة اعتقلت القيادي في سرايا القدس خالد ملايشة من قرية جبع جنوب جنين

Lebanon 24
25-07-2023 | 17:24
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