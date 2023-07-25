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البنتاغون: زيارة وزير الدفاع الأميركي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والردع
Lebanon 24
25-07-2023
|
19:32
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