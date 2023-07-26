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وكالة الأنباء الإيطالية: مقتل 5 أشخاص ونزوح الآلاف نتيجة حرائق كبيرة في مدن جنوب البلاد
Lebanon 24
26-07-2023
|
02:59
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