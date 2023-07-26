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وسائل إعلام إسرائيلية: الشاباك يقرر زيادة الحراسة الأمنية لنتنياهو بسبب مخاطر محتملة بعد تمرير قانون المعقولية (الجزيرة)

Lebanon 24
26-07-2023 | 03:25
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