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الخارجية الإيرانية تعرب عن تضامن طهران مع الجزائر حكومة وشعباً إثر الحرائق الأخيرة التي نشبت في غابات البلاد (الميادين)

Lebanon 24
26-07-2023 | 06:09
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