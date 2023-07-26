Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة تاس الروسية: محكمة روسية تقضي بسجن مسؤول كبير في الأمن السيبراني 14 عاما بتهمة الخيانة

Lebanon 24
26-07-2023 | 06:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي كبير: ليس هناك أي تواصل بين إسرائيل والمواطنة الإسرائيلية الروسية المختطفة في العراق (الشرق)
lebanon 24
26/07/2023 14:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول رفيع بالبنتاغون: الاستخبارات العسكرية الروسية اعتقلت عدداً كبيراً من قادة فاغنر بسوريا
lebanon 24
26/07/2023 14:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة ريا نوفوستي الروسية: مسؤول محلي يتهم القوات الأوكرانية باستهداف سد نوفا كاخوفكا بسلسلة من الضربات
lebanon 24
26/07/2023 14:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس الروسية: مولدوفا تعتزم خفض عدد العاملين في السفارة الروسية لديها (الشرق)
lebanon 24
26/07/2023 14:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2023-07-26
07:17 | 2023-07-26
07:15 | 2023-07-26
07:00 | 2023-07-26
06:59 | 2023-07-26
06:58 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website