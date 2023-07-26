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مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعديلات على قانون المحكمة الدستورية بأغلبية 57 نائبا ومعارضة نائب واحد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:33
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