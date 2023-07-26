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المحكمة العليا الإسرائيلية تمتنع عن تجميد سريان مفعول التغيير القضائي الذي أقره الكنيست (الجزيرة)

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:40
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