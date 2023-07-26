مُستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميّل: المشكلة الأساس في عدم إنتخاب رئيس للجمهورية وكل المشاكل التي تحصل سببها الفراغ في سدة الرئاسة

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