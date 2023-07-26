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الجميل: الفراغ الرئاسي مستمرّ منذ 10 أشهر وهل المطلوب من رئيس الحكومة الجلوس في مكتبه وعدم التحرّك؟ على مجلس النواب القيام بواجبه وانتخاب رئيس

Lebanon 24
26-07-2023 | 08:11
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