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الجميل: الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس نبيه بري بأنه سيدعو إلى جلسة يوم الخميس لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي من ضمنها موضوع حاكمية مصرف لبنان

Lebanon 24
26-07-2023 | 08:12
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