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أخبار عاجلة
خبراء الأمم المتحدة: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)
Lebanon 24
26-07-2023
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10:04
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