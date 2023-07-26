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وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"الجديد": سأتغيّب عن حضور جلسة مجلس الوزراء غداً تضامناً مع الفريق المسيحيّ وخوفاً من التصويت على إسم بديل لتولي حاكمية مصرف لبنان

Lebanon 24
26-07-2023 | 10:13
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