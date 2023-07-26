Advertisement

أخبار عاجلة

اليونان تخلي مناطق في مدينتين كبيرتين في وسط البلاد بسبب الحرائق (العربية)

Lebanon 24
26-07-2023 | 11:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني اليوناني يُكافح الحرائق في غابات شمالي أثينا تجنبا لوصولها لمناطق سكنية (العربية)
lebanon 24
26/07/2023 19:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة جزيرة رودس يفتح تحقيقا بأسباب الحرائق المنتشرة بالجزيرة اليونانية (العربية)
lebanon 24
26/07/2023 19:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
266 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق في جزيرة رودس اليونانية (العربية)
lebanon 24
26/07/2023 19:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إجلاء حوالي 2500 شخص من جزيرة كورفو في اليونان ليلا بسبب الحرائق (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/07/2023 19:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:34 | 2023-07-26
12:27 | 2023-07-26
12:26 | 2023-07-26
12:24 | 2023-07-26
12:04 | 2023-07-26
11:56 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website