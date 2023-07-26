حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر الـ"LBCI": كنتُ أعلنت منذ سنة تقريباً أن هذه آخر ولاية لي في البنك المركزي وأكرّر هذا الأمر مُجدداً وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي

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