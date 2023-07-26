سلامة: طلبتُ سابقاً خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بإلغاء بندٍ في قانون النقد والتسليفٍ والذي ينصّ على إمكانية إستدانة الحكومة الاموال من البنك المركزي في حال أرادت ذلك

Lebanon 24