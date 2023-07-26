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سلامة: تم تحويل الأموال لمشغلي خدمات الكهرباء وجرى وضع آلية جديدة والدولة ستتحمل خسائر فروقات القطع بدلًا من مصرف لبنان

Lebanon 24
26-07-2023 | 14:12
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سلامة: خلقنا سيولة لحماية ودائع الناس وهناك من اعتبر عدم دفع سندات اليوروبوندز بمثابة انتصار وهناك من يريد تحميلي جميع المسؤولية.. أين الدولة والوزارات؟ هل رياض سلامة مسؤول عن إدارة الدولة بمفرده وتأمين الكهرباء والأدوية وسائر الخدمات؟
lebanon 24
26/07/2023 21:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: إصلاح القطاع العام ضروري جداً ومصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع ولم نسمح للمصارف بالإفلاس لعدم تطيير الودائع وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا
lebanon 24
26/07/2023 21:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: الودائع ليست موجودة لدى مصرف لبنان بل هي موجودة في القطاع المصرفي
lebanon 24
26/07/2023 21:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: مصرف لبنان أول مؤسسة في الدولة جلبت شركات للتدقيق منذ العام 1993 ولم تمرّ سنة من دون تدقيق وآخرها التدقيق الذي أجراه صندوق النقد الدولي
lebanon 24
26/07/2023 21:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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