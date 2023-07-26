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سلامة: تم تحويل الأموال لمشغلي خدمات الكهرباء وجرى وضع آلية جديدة والدولة ستتحمل خسائر فروقات القطع بدلًا من مصرف لبنان
Lebanon 24
26-07-2023
|
14:12
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