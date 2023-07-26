سلامة: نريد أن يراعي الاتفاق مع صندوق النقد مصلحة لبنان، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي واجهَ عوائق من الحكومة ومجلس النواب وحمّل مصرف لبنان كل المسؤولية

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