سلامة: إصلاح القطاع العام ضروري جداً ومصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع ولم نسمح للمصارف بالإفلاس لعدم تطيير الودائع وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا

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