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سلامة عن إعادة أموال المودعين: الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة

Lebanon 24
26-07-2023 | 14:34
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