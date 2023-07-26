Advertisement

أخبار عاجلة

سلامة: لا علم لي بمفاوضات تحصل بين مصارف لبنانية وأخرى غير لبنان

Lebanon 24
26-07-2023 | 14:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلامة: مصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف
lebanon 24
27/07/2023 01:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ"المركزي"
lebanon 24
27/07/2023 01:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: استمرارية المصارف تتطلب أن يكون هناك رؤية واضحة من قبل الدولة على الإصلاح المصرفي وإنطلاقًا من هذه الرؤية هناك مصارف تستطيع الاستمرار وأخرى لن تستطيع ذلك
lebanon 24
27/07/2023 01:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: إصلاح القطاع العام ضروري جداً ومصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع ولم نسمح للمصارف بالإفلاس لعدم تطيير الودائع وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا
lebanon 24
27/07/2023 01:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:00 | 2023-07-26
17:31 | 2023-07-26
16:15 | 2023-07-26
15:51 | 2023-07-26
15:48 | 2023-07-26
15:47 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website