سلامة: هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ"المركزي"

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