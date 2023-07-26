سلامة: عندما تقع الدولة في أزمة على "المركزي" تأمين السيولة لتجنّب انهيار النظام بأكمله وطلبت من الدولة تنظيم السحوبات الى الخارج وهو رقم لم يتعدَّ المليار دولار وكان يمكننا تنظيم السحوبات لو سُمح لنا

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