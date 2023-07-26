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سلامة: لبنان صرفَ 7 مليار ونصف تلبية للدعم وكنا نريد تهدئة الأوضاع في البداية لأنّ "المركزي" كان الوحيد الذي يمتلك سيولة لكننا سرعان ما عارضنا الاستمرار في هذه السياسة وصعّدنا وحينها ارتد الأمر في وجهي
Lebanon 24
26-07-2023
|
14:59
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